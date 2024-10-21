كوليستان برور تنال جائزة "جميل هورو وبافي صلاح".

سلمت لجنة جائزة (جميل هورو وبافي صلاح) جائزتها الثالثة للفنانة الكردية كوليستان برور حيث قدمت لها الاميرة سينم خان بدرخان يوم (الخميس 17.10.2024) في قاعة الفكر والفنون في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق من قبل لجنة منح الجائزة وبالتعاون مع مديرية الثقافة والشباب في هه ولير .

بمشاركة مثقفين وأدباء وفنانين كرد من كافة أجزاء كردستان الأربعة اقيمت حفلة فنية موسيقية منوعة تخللتها منح الجائزة في ذكرى رحيل الفنانيين الكبير من جبل الكرد (عفرين) "جميل هورو وبافي صلاح".

في عام 2018، تم إنشاء "جائزة جميل هورو وبافي صلاح" تخليداً لذكرى الفنانين جميل هورو وبافي صلاح وبحسب لجنة تلك الجائزة فإن الجائزة مخصصة وتمنح للفنانين الذين قاموا باعمال فنية كبيرة في مجال الفن والموسيقا الكردية.

وفي عام 2018، تم تسليم الجائزة الأولى للفنان نظام الدين أريتش (فقي تيرا)، والجائزة الثانية للفنان والموسيقار دلشاد محمد سعيد. أما الجائزة الثالثة فقد منحت للفنانة الكردية كوليستان برور.

الفنانة الكردية كوليستان برور فنانة و مغنية كردية، ولدت عام 1962 في مدينة روها (اورفا) في شمال كردستان. كانت زوجة الفنان الكردي المشهور شفان برور وقاموا بتسجيل العديد من الأعمال معًا. أصدرت سبعة كاسيتات غنائية باسمها وكاسيتين مع شفان برور.

ومن الجدير بالذكر ان الفنانين جميل هورو (1934 - 1989) وبافي صلاح (1952 - 2016) بأنهما من أشهر الفنانين في مجال الأغاني الكردية القديمة والتراثية في منطقة عفرين وفي روج آفا كردستان وفي أجزاء أخرى من كردستان، وكان لهم دور كبير في حماية الاغتية التراثية القديمة .

على هامش منح جائزة ( جميل هورو وبافي صلاح ) للفنانة كوليستان برور أقام رجل الاعمال الكردي ومدير مؤسسة سما للثقافة والفنون السيد عارف رمضان مأدبة عشاء فاخرة على شرف الفنانة كوليستان برور في فندق كابيتول أربيل حضرها بعض اعضاء اللجنة المانحة والفنانة كوليستان برور والكاتب الكردي ديلاور زنكي ...