كونفرانس عن شرف خان بدليسي وكتابه شرفنامه

نظم فرقة العمل الاكاديمية كونفرانساً عن الامير شرفخان البدليسي في اسطنبول حضرها جمع كبير من المثقفين الكورد، تحدث المحاضرون عن شخصية شرفخان وحياته ومؤلفاته وفكره الوطني الكوردي والكوردستاني .

ومن الجدير بالذكر ان الامير شرفخان البدليسي هو احد امراء بدليس وشخصية معروفة ومؤلف كتاب شرفنامه شرف نامة (فارسية: شرف‌نامه، كوردية: شەرەفنامە) عبارة عن كتاب ضخم ألفه المؤرخ والشاعر الكوردي شرف خان شمس الدين البدليسي كتبه بين عامي 1597-1599 م ويتحدث عن العشائر والتاريخ الكوردي، وهو المعروف بالأمير شرف الدين حاكم إمارة بدليس الكوردية الواقعة غرب بحيرة وان وكان له اهتمام كبير بالعلم والمعرفة والتاريخ الكوردي وترجم الى لغات عالمية كثيرة.

هوزان أمين- التآخي