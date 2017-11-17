لوري تل داري يحصد جائزة مهرجان الشعر الكردي 22 بالقامشلي

فاز الشاعر عبدالجليل نصري مصطو الملقب بـ (لوري تل داري)، يوم الجمعة 10 / 11/ 2017، بجائزة مهرجان الشعر الكردي في دورته الـ 22.

واختتمت فعاليات مهرجان الشعر الكردي في مدينة القامشلي بمشاركة 38 شاعراً وشاعرة من روجآفا.

وقال الناطق باسم مهرجان الشعر الكردي، عبدالصمد محمود، لآرتا إف إم إن اللجنة التحضيرية اختارت الشاعر، لوري تل دراي، من المالكية (ديريك) للفوز بالجائزة.

وأضاف محمود: "قرار اللجنة التحضيرية باختيار الشاعر أو الكاتب الفائز يعتمد على دوره في خدمة الثقافة والشعر الكرديين."

كما أشار محمود إلى أن أول مهرجان للشعر الكردي عقد في العام 1993 في قلعة نبي هوري بمدينة عفرين.

الشاعر عبدالجليل نصرو مصطو من مواليد العام 1957، في قرية تل داري بالمالكية (ديريك)، يملك أربعة مؤلفات باللغة الكردية بينها ثلاثة دواوين شعرية.