مؤتمر مؤسسة بارزاني الخيرية الخاص بمساعداتها لكرد روزآفا

أكد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية موسى أحمد استمرار دعم المؤسسة ومساندتها لكردستان سوريا وأهلها، والوقوف معهم في كل الأزمات، مشيراً إلى أن المؤسسة تكون دوماً السباقة في تقديم الدعم والمساعدة للشعب الكوردي بكدرستان سوريا.

وقال أحمد خلال كلمته في مؤتمر "ندعمكم دائماً" المخصص لعرض المساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية إلى مدن كوردستان سوريا، اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025، "نحن في مؤسسة بارزاني الخيرية نقف اليوم أمامكم مرفوعي الرأس، لأننا نفذنا وعدنا لكم حيال ما ألم بسوريا وكردستان سوريا، حيث أعلَمنا الرئيس بارزاني أن نخدم مدن كردستان سوريا كما نخدم مدن إقليم كردستان.

كما قال ان قيمة المساعدات المقدمة من مؤسسة بارزاني الخيرية لمختلف مناطق كردستان سوريا بلغت 7.362.412 دولاراً أمريكياً

وأضاف: "منذ اليوم الأول لصدور توجيهات الرئيس بارزاني وصلت كبرى قوافل مساعدات جمعية بارزاني الخيرية عام 2013 لكردستان سوريا عبر معبر سيمالكا، والتي بلغت 82 شاحنة".

وأشار إلى أن مؤسسة بارزاني الخيرية كانت الأولى على مستوى المنطقة والعالم بالوصول إلى مدينة كوباني عام 2014، حيث كانت المدينة تعاني وضعاً سيئاً للغاية.

وأضاف: "عند وصول مؤسسة بارزاني الخيرية إلى عفرين عام 2023، كان العدد المتبقي من سكانها الأصليين هو 150 ألفاً، والآن وفق بياناتنا فقد عاد إليها 400 ألف".

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة مستمرة في دعمها ومساندتها للمخيمات التي تضم لاجئي كوردستان سوريا، مشيراً إلى أنها تسعى لوضع خطط أعم وأشمل وعلى المدى الطويل لتلبية كافة الاحتياجات.

وقال: "المخيمات في إقليم كردستان مختلفة عن باقي المخيمات في تركيا والأردن ولبنان، وأكثر خدمة وتنظيماً".

كما نوه إلى أن قيمة المساعدات المقدمة من مؤسسة بارزاني الخيرية لمختلف مناطق كوردستان سوريا بلغت 7.362.412 دولاراً أمريكياً.

وقد أقيمت اليوم الأربعاء 30 نيسان2024 فعاليات مؤتمر "ندعمكم دائما" المخصص لعرض المساعدات التي قدمتها مؤسسة بارزاني الخيرية إلى مدن كردستان سوريا في قاعة بيشوا بمدينة أربيل، بمشاركة عدد من الشخصيات الرسمية والدينية والمجتمعية ومن بينهم السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون .

*مؤسسة بارزاني الخيرية في عفرين

بدأت جهود وخدمات مؤسسة بارزاني الخيرية في عفرين بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وكردستان سوريا في 6 شباط 2023.

ومنذ ذلك الحين، كانت المؤسسة أول من أرسل قوافل مساعدات إنسانية إلى المنطقة، واستمرت في تقديم خدمات إغاثية وصحية وتعليمية لسكان عفرين المتضررين.

*خدمات متنوعة في القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية

منذ بدء عملها في عفرين، لم تقتصر جهود مؤسسة بارزاني الخيرية على تقديم المساعدات المالية فقط، بل شملت مختلف القطاعات الحيوية.

في قطاع الصحة، زارت الفرق الطبية التابعة للعيادات المتنقلة 126 قرية في عفرين، وقدمت العلاج والأدوية لأكثر من 5600 مدني.

كما شملت الخدمات التي تقدمها المؤسسة مجالات التعليم ورعاية الأطفال، إضافة إلى تأمين المأوى والغذاء للأسر المتضررة.

ولات تيفي – أربيل