مؤسسة آرتا تصدر الترجمة العربية لسيرة عمر شيخموس السياسية

أصدرت مؤسسة آرتا للإعلام والتنمية الترجمة العربية للسيرة الشخصية للسياسي الكردي السوري عمر شيخموس، والتي حملت عنوان "جمرة تحت الرماد".

وصدر الكتاب لأول مرة في العام 2010 بإقليم كردستان العراق، وأعده الكاتب والصحفي، نوزاد علي أحمد باللغة الكردية الصورانية، وترجمه الكاتب ياسين حسين إلى العربية بالتعاون مع مؤسسة آرتا للإعلام والتنمية.

وصرح مترجم الكتاب، ياسين حسين، لآرتا إف إم أن الكتاب مقسم إلى ثلاثة فصول، يتضمن الأول لقاءً مطولاً مع عمر شيخموس حول سيرة حياته وخاصة سنوات النضال الحزبي خارج كردستان وتحديداً في أوروبا وأمريكا.

وأضاف حسين: "الفصل الثاني من الكتاب يتضمن مجموعة من الوثائق لأهم الأحداث التاريخية، بينما يتضمن الفصل الثالث عشرات الصور التي تتناول حياة عمر شيخموس في الوطن والمهجر وبين صفوف بيشمركة كردستان في العراق."

وينحدر السياسي عمر شيخموس المقيم حالياً في السويد من عامودا، وهو أحد مؤسسي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وهاجر شيخموس الذي يبلغ من العمر 75 عاماً إلى أوروبا في العام 1962، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ستوكهولم في العام 1972.

المصدر: آرتا إف إم