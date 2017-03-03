مؤسسة سما للثقافة والفنون ودورها في خدمة الكتاب والفنانين الكورد

مؤسسة سما كورد للثقافة والفنون بإدارة الأستاذ عارف رمضانالمشكور جهوده في خدمة الكوردايتي والثقافة والفنون واللغة الكورديةويعود لها الفضل في طباعة العديد من الكتب الكوردية ومنها كتاب للوالد رحمه الله (حوار مع قاضي ثورة البارزاني العلامة ملا عبدالله ملا رشيد الغرزي ) تقديم وحوار الكاتب والصحفي ابراهيم اليوسف ضمن سلسلة منشورات مؤسسة سما للثقافة والفنون في دبي عدد۳۲وطبع في عام ۲٠٠۹ .

كما لها الفضل في تكريم عدد من الشخصيات الكوردية الوطنية ومن بينهم الوالد رحمه الله حيث تم تقديم شهادة تقدير للوالد لجهوده البارزة في نضاله الكوردايتي وخدماته الجليلة للثقافة الكوردية ونشر العلم وتخرج على يديه أجيال من المختصين بعلوم الشريعة والدين وباعتباره مدرسة ينهل منها الكثير من طلاب العلم والمعرفة وقد سلم شهادة التقدير عن طريق وفد يمثله ممثل المؤسسة وبعض الشخصيات البارزة كان من بينهم (ملا عبدالرزاق جنكو والاستاذ ابراهيم اليوسف والمرحوم أكرم كنعو وفائق اليوسف )..لا ينسى ما قدمه مؤسسة سما للثقافة والأدب والفنون الكوردية من خدمات جليلة للمكتبة الكوردية وللفن الكوردي عامة وافتتاحها دورات لتعليم اللغة الكوردية بالتعاون مع معهد بدرخان للغات في هولير - فندق كابيتول.

أحيي جهود الأستاذ عارف رمضان مدير مؤسسة سما للفنون والثقافة الكوردية ومدير فندق الكابيتول في هولير ونتمنى من المؤسسة تقديم المزيد من الخدمات في سبيل الرقي بالثقافة والفنون الكوردية مع التقدم والازدهار

للاتصال مع مؤسسة سما على موقعه الجميل والرائع

www.semakurd.net

من اعداد وتقديم

محمد ملا

۲٠۱۷/۳/۳