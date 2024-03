مبارك عليكم عيد نوروز العيد الوطني للشعب الكردي

عيد نوروز مبارك نتمنى ان يكون عيدأ للحرية والسلام والاتحاد

Newroz We Pîroz be .Cejna netwî ya gelê Kurd

Bi Hêviya Azadiyê û Aştiyê û Yekîtiyê

جەژنی نەورۆز موبارەک و جەژنی نەتەوەیی گەلی کورد

هیوادارین جەژنی ئازادی و ئاشتی و یەکگرتوویی بێت

Nowruz day, National holiday of the Kurdish people

we hope it will be a holiday of freedom, peace and union