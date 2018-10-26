مجلة "شرمولا" تفتح أبوابها لاستقبال النتاجات الأدبية والثقافية

تعلن هيئة تحرير مجلة "شرمولا" الأدبية فتح أبوابها لاستقبال مساهمات ونتاجات الكتاب والمثقفين الأدبية والثقافية باللغتين العربية والكردية لنشرها على صفحات المجلة.

ويضم المجلة الأقسام التالية: ملف العدد، دراسات، المرأة والثقافة، ترجمات، كتب، فنون، قصة، شعر، مقالات ثقافية.

وكان قد عقد بتاريخ 24 من الشهر المنصرم اجتماع تأسيسي في مدينة قامشلو ضم مجموعة من مثقفي شمال سوريا وتقرر فيه إصدار مجلة أدبية ثقافية فصلية في شمال سوريا باللغتين العربية والكردية باسم "شرمولا" وتشكيل هيئة لتحرير المجلة.

وقواعد النشر في المجلة هي كالآتي:

ـ المجلة ترحب بالمساهمات الأدبية والثقافية الواردة إليها.

ـ تخضع المساهمات المرسلة إلى تقييم من جانب هيئة التحرير في المجلة.

ـ ليست بالضرورة أن تعبر المساهمات المنشورة عن رأي وتوجهات المجلة.

ـ يفضل أن تكون الدراسات المرسلة موثقة علمياً، بحيث يتراوح حجم المقالة ما بين 700 - 1200 كلمة، وحجم الدراسة ما بين 2500 – 3000 كلمة.

ـ الإشارات المرجعية الموثقة بالنسبة للمؤلفات تثبت بالترتيب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، اسم المترجم في حال كان الكتاب مترجماً، مكان الطباعة وتاريخها. وبالنسبة للوسائل الإعلامية التي تؤخذ إحدى منشوراتها كمرجع ومصدر موثق، يثبت بالترتيب: اسم الكاتب، عنوان المادة المنشورة، اسم الوسيلة الإعلامية (صحيفة، مجلة، موقع الكتروني)، رقم العدد المنشور (بالنسبة للصحف والمجلات)، تاريخ النشر.

ـ المجلة تعتذر عن نشر المساهمات المرسلة في حال ارتأت هيئة التحرير أنها ليست ذو قيمة أدبية أو كانت منشورة مسبقاً أو تم إرسالها إلى أي وسيلة إعلامية أخرى، أو كانت خارجة عن قواعد الآداب العامة، أو مسيئة للأديان والشعوب.

وننوه لأعزاءنا الكتاب والمثقفين أن العدد صفر من المجلة سيصدر في أواخر العام الحالي، والبريد الرسمي للمجلة للتواصل واستقبال المساهمات والنتاجات هو:

Shermola2018@gmail.com

هيئة تحرير مجلة شرمولا