محاضرة بعنوان ( معيرة اللغة الكردية) في هه ولير

بعد فترة طويلة من توقف نشاطات مؤسسة سما للثقافة والفنون بسبب جائحة كورونا . ولكن بعد قطع اشواط جيدة في مكافحة المرض وتقليل اعداد المصابين في اقليم كردستان وتخفيف الاجراءات المتبعة لمكافحة المرض تستعد مؤسسة سما للثقافة والفنون على بدء جولة جديدة من النشاطات الأدبية واللغوية والثقافية والتعليمية، مع اخذ التعليمات والمعايير المتبعة في التباعد الاجتماعي بعين الاعتبار.

في قاعات فندق كابيتول، الذي صار بمثابة مركز للنشاط الثقافي والتعليمي والفني واللقاءات الجميلة بين المثقفين الكرد من روزآفاي كردستان في هه ولير ، ومن باكورة هذه النشاطات محاضرة للاستاذ خالد جميل محمد بعنوان ( معيرة اللغة الكردية) التي اقيمت في مساء يوم الجمعة 28 ايار الساعة السابعة مساء بحضور جمع من المثقفين والمهتمين الكرد .