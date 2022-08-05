محاضرة للروائي الكردي هيثم حسين في هو لير

بتقديم موجز عنه وعن إنتاجه الأدبي وأزمة الهوية ، من قبل المفكر والكاتب الكبير إبراهيم محمود ، بدأت الأمسية الثقافية في مكتبة مموزين في هولير / أرييل عاصمة إقليم كردستان ،

كان عنوان الأمسية عن الهوية ودور الكُتاب الكرد في التعريف بالهوية الكردية في العالم ، ألقاها الكاتب هيثم حسين المغترب في بريطانيا.

وذلك بحضور نخبة من المثقفين والكتاب والمهتمين،

حيث تحدث الكاتب هيثم حسين عن دور الكُتاب الكرد عن تحديد الهوية ، وأزمة الهوية ، وأعطى عدد من الأمثلة عن ذلك ،وقال إن كردي من عامودا ، ذاكرتي هي هويتي.

وقد أغنى الحضور الأمسية بمداخلاتهم واستفساراتهم التي أجاب عنها كل من الكاتب إبراهيم محمود والكاتب هيثم حسين.

وفي نهاية الأمسية تم التوقيع على النسخة الكوردية من رواية “إبرة الرعب” للكاتب هيثم حسين والتي ترجمها الكاتب و الإعلامي بسام مصطفى..

بطاقة تعريف للكاتب.

ولد هيثم حسين 16/ 11/ 1978م، في مدينة عامودا في كردستان سوريا ، تنقّل الكاتب بين عدّة مدن بعد أن تعرض منزله للقصف في منطقة شبعا في غوطة دمشق، ما أجبر على مغادرة البلاد بسبب الحرب، وانتقل من دولة إلى أخرى في رحلة دامت ثلاث سنوات من المعاناة، حتى استقر به المقام في بريطانيا.

أعماله الروائية

آرام سليل الأوجاع المكابرة (2007).

رهائن الخطيئة (2010)

إبرة الرعب (2014).

عشبة ضارة في الفردوس (2017).

قد لا يبقى أحد.. أغاثا كريستي تعالي أقل لك كيف أعيش (2018).

أعماله في النقد الروائي

الرواية بين التلغيم والتلغيز

الرواية والحياة

الروائي يقرع طبول الحرب

الشخصية الروائية مسبار الكشف الانطلاق

حكاية الرواية الأولى (2017)

لماذا يجب أن تكون روائياً؟! (2020)

أعماله المترجمة عن الكردية (الكرمانجية)

مسرحيات كردية بعنوان “أرجوحة الذئاب: من يقتل ممو.

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رائد محمد