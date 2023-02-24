محاضرة للكاتب دحام عبدالفتاح في مدينة قامشلو بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم

ألقيت محاضرة من قبل الكاتب دحام عبد الفتاح المختص باللغة الكردية، في مدينة قامشلو بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم ٢١ شباط ٢٠٢٣م، وذلك بتنظيم من قبل اتحاد كتاب كردستان سوريا

حيث أقيمت المحاضرة في قاعة البارزاني الخالد لحزب يكيتي الكُردستاني، بحضور شخصيات من الأحزاب الكردية ومنظمات نسائية وشبابية ومثقفين وشعراء ومهتمين.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان وعلى أرواح شهداء زلزال ٦ شباط المدمر ،

تم الترحيب بالحضور من قبل الأستاذ فيصل قادري رئيس اتحاد الكتاب فرع قامشلو، ثم ألقى الشاعر محمد أشرف بعض الأشعار للشاعر ملايي جزيري بعدها تحدث الكاتب والبرفسور دحام عبدالفتاح عن هذه المناسبة وعن المراحل التي مرت بها اللغة الكردية ودور الكتاب والشعراء لإحياء اللغة الكردية وتم إغناء المحاضرة عبر مداخلات من قبل الحضور والاستفسارات التي أستفاد منها الجميع..

رائد محمد r-enks-