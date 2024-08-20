مختارات شعريّة لحسين درويش للكردية

صدر حديثاً عن «منشورات رامينا» بلندن ديوان شعريّ باللغة الكردية يحمل عنوان«Toza Rojên Berê» للشاعر السوريّ حسين درويش، وهو من ترجمة الشاعر والمترجم ياسين حسين.

وجاء في كلمة الناشر: «يمثّل هذا الديوان الذي هو عبارة عن مختارات من قصائد الشاعر من مجموعة من دواوينه الصادرة باللغة العربية، ويحمل عنوان (غبار الأيام الراحلة)، إضافة جديدة ومميزة إلى الأدب الكرديّ، حيث يجسّد من خلال قصائده مجموعة متنوّعة من الأحاسيس والمشاهد التي تعكس الحياة والإنسان والمجتمع المشرقيّ عموماً.

يتضمّن الديوان قصائد تعبّر عن موضوعات متعددة تشمل الحبّ، الفراق، الطبيعة، والحنين إلى الماضي، وهي مرتبة بشكل يعكس تسلسلاً منطقياً وجمالياً يسهم في تعزيز التجربة القرائية. تتنوع الصور الشعرية في الديوان لتشمل مشاهد طبيعية وصفاً لتفاصيل الحياة اليومية، ممّا يعكس عمق التجربة الإنسانية التي يسعى الشاعر إلى نقلها.

يشكّلToza Rojên Berê تمازجاً بين الشعر والصورة، وبين الماضي والحاضر، ليقدّم رؤية فنية ثاقبة تمسّ القارئ في أعماق روحه، وتفتح أمامه نوافذ جديدة للارتحال في عوالم إبداعية».

جاءت المختارات في 108 صفحات، وكانت لوحة الغلاف للفنان الكرديّ شيروان يوسف.

وكانت قد صدرت للشاعر عدة دواوين شعرية بالعربية منها: «قبل الحرب... بعد الحرب»، الذي فاز في عام 1992 بجائزة يوسف الخال الشعرية التي كانت تمنحها مجلة «الناقد» الأدبية، و«خزانة الأهل.. سيرة الجدران»، و«حديقة الغرباء»، و«شامة ليل».

الشرق الاوسط