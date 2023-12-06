مخرج فيلم "إخفاء صدام حسين" من مهرجان البحر الأحمر: "تجربة لا أتمنى تكرارها"

عرض فيلم "إخفاء صدام حسين" من إخراج المخرج الكردي هلكوت مصطفى، لأول مرة في الدول العربية، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، بعد عرضه في مهرجان أدفا الدولي.

ويسرد الفيلم الذي يعرض ضمن مسابقة روائع عربية قصة علاء نامق، المواطن الذي أخفى الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لـ 235 يومًا في جنوب تكريت، في حين كان الرئيس الأسبق ملاحقًا من قبل آلاف الجنود الأمريكيين، بعد إنهاء سلطته عام 2003.

وفي مناقشة أقيمت عقب عرض الفيلم قال هلكوت مصطفى تعليقا على الموضوعية التي ناقش بها الفيلم على خلاف التوقعات؛ حيث إنه كردي الأصل ومن المعروف أن صدام حسين قد ارتكب مجازر ضد الأكراد قال "إن رؤيته في الفيلم نابعة من كونه نرويجي وليس عراقيًا، مشيرًا إلى أنه صنع فيلمًا عن الشخص الذي أخفى صدام وليس عن صدام نفسه، واصفًا تجربته في الفيلم بالتجربة الصعبة التي لا يتمنى تكرارها مجددا".

وعن تأخره في تقديم الفيلم بعد مرور ٢٠ عامًا على سقوط صدام قال علاء نامق إن الظروف التي كانت تحكم العراق طوال الفترة الماضية حالت بينه وبين تقديم الفيلم، مؤكدًا أن المخرج قد بذل مجهودًا كبيرًا حتى يعثر عليه، واستخدم وساطات عديدة من جهة شيوخ القبائل في أقليم كردستان حتى يتمكن من إقناعه، لأن ظروفه الأسرية والمعيشية حكمت عليه أن يظل صامتا حفاظا على أسرته، لكنه عندما شعر أن البعض يستغل الواقعة ويضيف إليها الأكاذيب قرر أن يخرج عن صمته.

وعن التواصل مع أبناء صدام وأسرته قال إن بعض أقاربه قاموا بزيارته في مزرعته وقدموا له الشكر عن ما فعله مع صدام لكن لا أحد من أسرته المقربين تواصل معه.

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أقيم في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 9 كانون الاول.

جريدة الاهرام المصرية