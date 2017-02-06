مسرحي كوردي من أقليم كوردستان يشارك في عمل مسرحي ضخم في ألمانيا

شارك المسرحي الكوردي إحسان عثمان، في عرض مسرحي كبير أوبيرالي بعنوان "فتاة في مخدع القيصر"، في مدينة "فيسبادن" بمقاطعة "هيسن" الألمانية بحضور رئيس الوزراء ووزير الثقافة في المقاطعة، بالاضافة الى حشد من السياسيين والفنانين والصحفيين.

واعتبر هذا العمل المسرحي الضخم الذي ألفه قبل اجراء التعديلات عليه الموسيقار العالمي موزارت ومن اخراج اوڤە لاوفنبرك وانتاج دار اوبرا ڤیزبادن کأول اوبرا باللغة الکوردیة في تاریخ المسرح الالماني حيث يتناول تاريخ كوردستان والتقسيم وحلم الاکراد لتکوین کیان او دولة مستقلة بهم. بمشاركة اکثر من ١١٥ مشارك في العمل المسرحي و تکلفة اکثر من مليون و200 ألف يورو

ويقول المسرحي إحسان عثمان في هذا الصدد " عندما طلب منی المخرج اوڤە للتمثیل في الاوبرا رایت فرصة سانحة لي لکي اقدم خدمة للقضية الكوردية لانني اعرف حجم الامکانیات الفنیة و المادیة للدار اوبرا ولذلك اقترحت على المخرج فکرة تغیر لب القصة وتجدیدها في القضايا الراهنة مثل قضیة الکوردیة واحتلال مناطق واسعة من کوردستان و العراق من طرف منظمة داعش الارهابیة وبعد عددة جلسات وافق المخرج على المقترحات التي قدمتها في تعديل النص المسرحي بما يلائم متطلبات واوضاع المرحلة الراهنة.

ويستمر احسان بالحديث قائلاً " قمنا بعد ذلك بترجمة الحوارات وبعض الاغاني الى اللغة الکوردیة وغيرنا منطقة الاحداث الی مدینة موصل كما كأنها تحدث اليوم.

وفي ختام حديثه يقول "نعم لقد كانت مغامرة کبیر ولاقى نجاحاً كبيراً نظرآ لان الاوبرا المذکور تعتبر جزءً من الفولکلور الماني ومعروفة لدى أكثرية الشعب الالماني ولاقى العرض الاول تصفيقاً واعجاباً منقطع النظير من قبل الجمهور الذي وقف على ارجله وبالتصفيق الحار مدة 20 دقيقة كما بیعت اکثریة البطاقات للعروض القادمة من الاوبرا الذي سيستمر لغاية نهاية شهر آذار.

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