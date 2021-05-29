مشاركة الاستاذ عارف رمضان في طاولة فيينا للحوار المجتمعي و دور رجال الأعمال في تنمية مجتمعاتهم

عقدت طاولة ڤيننا للحوار المجتمعي جلسة حوارية بتاريخ السبت 22 أيار2021 تناولت دور رجال الاعمال في تنمية مجتمعاتهم حيث استضافت رجل الاعمال والمستثمر الكردي الأستاذ عارف رمضان المقيم في هولير عاصمة إقليم كردستان عن طريق خدمة الفيديو كونفرنس.

في بداية الجلسة تم تبادل التعارف بين أعضاء الطاولة وضيوف الشرف مع الأستاذ عارف رمضان ثم أعطيت له الكلمة حيث تطرق في مداخلته مسيرته الحياتية كرجل أعمال وتنقله بين دولة الامارات العربية المتحدة و إقليم كردستان العراق ،كذلك تناولَ الظروف التي تواجههم في مشاريعهم الاستثمارية خاصة بعد فرض الحصار الاقتصادي على الإقليم.

هنا تم التأكيد على جدوى العلاقة بين المستثمر وأبناء جاليته هناك ومدى الحرص على تمتين العلاقات الاجتماعية للحفاظ على العائلات المهاجرة خاصة في ظل الظروف الجديدة والصعبة.

الأستاذ عارف رمضان كان واضحاً جداً في مداخلته حول الظروف الاقتصادية في كل المنطقة خاصة في روجافى كردستان و تمنى أن تكون هناك خطوات عملية و جدية لفتح المجال أمام الاستثمارات وأن تكون هذه الاستثمارات في خدمة مواطنيين.

الأستاذ عارف رمضان أوضحَ أيضا بإنه ومنذ بداياته يعمل في خدمة قضايا شعبه وهو يحاول دائماً أن يكون مناصراً لقضاياه العادلة. بعد المداخلة تمت مناقشة الأستاذ عارف رمضان من قِبل أعضاء وضيوف الطاولة في الكثير من القضايا المطروحة وكانت هناك مداخلات إضافية من الضيوف والاعضاء تناولت الكثير عن دور رجال الاعمال في تنمية مجتمعاتهم.

طاولة ڤيننا للحوار المجتمعي تشكر الأستاذ عارف رمضان وجميع ضيوف الاستاذ عبدالباقي حسيني من النروج والاستاذ سرباز فرمان من المانيا والاستاذ حسن برزنجي من مقاطعة تيرول على المشاركة في هذه الجلسة الحوارية.

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