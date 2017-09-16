مشاركة مؤسسة سما و الفنان خليل بوطاني في احتفال منطقة صوران تأييداً لاستقلال كردستان

في اطار الحملة الدعائية والاحتفالات الجماهيرية التي تقام داخل اقليم كردستان العراق وخارجه دعماً لاستفتاء إقليم كوردستان المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري.

اقيم احتفال كبير في منطقة صوران بمشارك مسؤولين سياسيين ومثقفين ومسؤولين حزبيين، وبمشاركة الفنان الكردي من روزآفا خليل بوطاني والسيد عارف رمضان مديرمؤسسة سما كرد للثقافة والفنون.

رفع فيها المشاركون علم كوردستان، كما رفعوا أصواتهم بـ "نعم" لاستفتاء الاستقلال وحق الشعب الكوردستاني في تقرير مصيرهفي أجواء طغت عليها الأغاني القومية والأهازيج الكوردية غنى الفنان خليل بوطاني أغنيته الجديدة التي صورها بمناسبة الرفراندوم على استقلال كردستان العراق والمعروفة بعنوان ( ده وله تا كردي) بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة والفنون ونالت حماس واستحسان جميع الحاضرين.

هذا وجدير بالذكر ان الحملة الدعائية لاجل استفتاء إقليم كوردستان انطلقت في 5-9-2017 بشكل رسمي ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى 22 سبتمبر/أيلول الحالي.

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https://www.facebook.com/aref.ramadan.31/videos/1505486966174115/

https://www.facebook.com/aref.ramadan.31/videos/1505486896174122/

سما كرد- هه ولير