مصور كوردي ينال جائزة عالمية

منح الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي جائزة تقديرية للمصور الكوردي المعروف محمد معصوم سوير الذي قام بتصوير المئات من الصور الفوتوغرافية لطبيعة كوردستان، وكما اشتهر بتصويره صورة شخصية لـ200 شخصية من مشاهير الكورد على صعيد كوردستان و تحظى صوره على اعجاب الناس ويلفت النظر اليها.

وفي معرض تعليقه على نيله الجائزة قال ( انا فخور جداً بنيلي هذه الجائزة وعلمت الآن ان عملي لم يذهب سدى في سبيل شعبي) وأضاف "حب التصوير الضوئي كانت هوايتي منذ الصغر، ونشرت أولى صوري في مجلة فنية عام 1974 وبعدها عملت مراسلاً للمجلة الى عام 1993 حيث تركت العمل كمراسل وبدأت بالبحث والتجوال والتقاط الصور الضوئية في مناطق كوردستان والتقطت لغاية اليوم الآلاف من الصور واصبح لدي أرشيف ضخم نشر بعضها في مجلات وجرائد عالمية" .

هذا وجدير بالذكر انه اول مرة يتلقى فيها فنان كوردي هذه الجائزة من الاتحاد الدولي للفن الفوتوغرافي في بروكسل والتي تعتبر من كبريات الاتحادات الدولية للتصوير الفوتوغرافي على مستوى العالم .

التآخي- هوزان أمين- دياربكر