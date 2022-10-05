معرض "آلام عفرين" في أربيل

نظم معهد فريمنك في أربيل، معرضاً فنياً للفنانة التشكيلية الكردية بيريفان حموش، وضم مجموعة لوحات تعبّر عن آلام ومعاناة أهالي مدينة عفرين شمال سوريا.

بريفان حموش قالت لشبكة رووداو الإعلامية، "كنت قد قررت منذ سنوات ان اقيم معرضاً في مدينة أربيل، هذا كان حلمي، لذلك قمت برسم تلك اللوحات بشكل خاص لهذا المعرض، قمت برسم غالبية لوحاتي هنا في أربيل".

وأوضحت أن "لوحاتي تعبّر عن معان مختلفة، وهي تعكس بشكل خاص آلام ومعاناة اهالي عفرين والكرد بصورة عامة"، مضيفة: " "لقد سميت المعرض بحديقة الذكريات، حيث كان يوجد قبل الحرب حب، وصداقة، وحياة بسيطة، لكن الحرب جلبت بعدها الدمار والنفي واختفاء الجمال الطبيعي".

وفيما يتعلّق بأعمالها المعروضة، قالت أن اللون الأحمر هو الطاغي على اللوحات، والأحمر يعني الحياة بالنسبة لها، لأن الدم أحمر، والدم يعني الحياة، مؤكدة انها تهدف الى نشر السلام من خلال لوحاتها.

نظم المعرض في إطار مشروع "هيلان" المقام من قبل معهد "غوتا" الألماني، بالتعاون مع معهد فريمنك للتصوير الصحفي و"سيف" كلري الذي يهتم بالمشاريع الفنية وفن الشباب.

يشار الى ان بريفان حموش هي فنانة تشكيلية من عفرين، ولدت عام 1990، وتخرجت من كلية الفنون الجميلة في حلب، تقيم الفنانة التشكيلية حالياً في مدينة أربيل مستمرة بأعمالها الفنية.