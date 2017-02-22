معرض الفنان الكوردي زهير حسيب في الامارات

بحضور نخبة من المهتمين بالحركة التشكيلية والصحفيين والنقاد وشخصيات اجتماعية معروفة، افتتح الفنان التشكيلي الكوردي زهير حسيب معرضه الخاص بعنوان " إيفيني" والتي تعني " العشق" في مريديان المينا السياحي بدبي.

يضم المعرض أحد عشرة لوحة فنية بالحجم الكبير بألوان جميلة وجذابة تبهر الابصار تمثل جمال المرأة الكوردية ورهافتها، ولباسها الفلكلوري المزركش.

وتحدث زهير حسيب للصحافيين قائلاً "معرضي هو دعوة للجمال والحب والخير، دعوة لجميع المفاهيم التي تندرج في إطار العشق، وأنا أطلقت اسم العشق على المعرض بسبب حاجتنا إليه، بعد ما وصلنا إليه من قتل ودمار ومعاناة، وغيرها من الأمور البعيدة عن الإنسانية في سوريا والعالم".

وأضاف «من خلال مجموعة لوحاتي التي تبلغ 11 لوحة، أنادي بالحب بكل صوره، وهي دعوة مني لكي نسبح في نهر العشق من خلال أعمال تظهر فيها تجليات الأنثى، وتشعل شرارة لإضاءة الجزء الظلامي من عقل الإنسان.

وتابع حسيب " أستمد رموزي وعناصري الفنية من ذاكرتي التي تحمل الضوء الأول في طفولتي التي تغذت على تراث الأجداد التي أعبر عنها بروح العصر.

افتتح المعرض في 15 شباط و يجذب المهتمين بالفن التشكيلي اليه ويرتاد المعرض زوار كثر في اليوم ويستمر لغاية 2 آذار.

زهير حسيب (57 عاماً) من مواليد مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا ، تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق في عام 1984، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في مجال الفن، اقام العديد من المعارض الفردية والمشتركة مع فنانين آخرين داخل سوريا وفي إقليم كوردستان وفرنسا وتركيا وفي العديد من الدول الأخرى، متفرغ للعمل الفني وأعماله مقتناه في أغلب دول العالم، لوحاته ترمز الى المرأة الكوردية التي تمثل الجمال، السلام، والحرية بحسب رأيه.

هوزان أمين