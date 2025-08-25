معرض فني تشكيلي بين الكرد والعرب والألمان في مدينة كريفلد الألمانية

أُقيمت في مدينة كريفيلد الألمانية النسخة الرابعة من الملتقى الفني التشكيلي (سمبوزيوم الفن) بمشاركة 26 فناناً، غالبيتهم من الفنانين الكرد، إلى جانب فنانين عرب وأوروبيين، وذلك بدعم من مؤسسات المانيةوبرعاية وزارة الثقافة الألمانية.

حيث انطلق المعرض في 15 آب ويستمر لغاية 22 حيث يلتقي فنانون وفنانات تشكيليليات، ونحاتون ونحاتات، من دول وجنسيات مختلفة…

لاجل تقوية العلاقات بين الفنانيين و تبادل الثقافات وتعزيز التقارب بين المكونات السورية المختلفة، حيث شهدت الفعالية حضوراً ومشاركة لافتة لفنانين سوريين من مناطق عدة.

كما ان هذاالملتقى الفني (( السمبوزيوم )) يهدف إلى إيصال رسائل للمجتمع الأوروبي بشكل عام، والألماني بشكل خاص عن الأثر الحضاري والتاريخي للفن ودوره في رفد المسيرة الثقافية الفنية.