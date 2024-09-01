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معرض فني فردي للفنانة التشكيلية روجين حاج حسين في السليمانية

مقال |

 

اقامت الفنانة التشكيلية الكردية السورية روجين حاج حسينمعرضها الفردي تحت عنوان "الحياة بدون حب خطيئة كبرى"في متحف مدينة السليمانية ، يوم الاربعاء 28 / 8 / 2024 ويستمر  المعرض لغاية 31 / 8 / 2024 

شكل المعرض تظاهرة ثقافية اجتماعية جذبت الجمهور وأعادت المشاهد والمتابع إلى/ الصالة - اللوحة / ومحاولة التفاعل وإنشاء علاقة مع الفن التشكيلي عامة واللون والخط كمنتج ثقافي وعطاء إبداعي..

حقق المعرض معادلة جماهيرية  بعدد زواره  وجمالية التواصل بين الفنان والمشاهد و التعاون المثمر والرغبة في إيصال ثقافة تشكيلية ومساهمة في قراءة العمل الفني قراءة تساهم في نشر الجمال..

 

 

نصر محمد

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