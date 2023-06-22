معرض فني في هولير لدعم الأطفال المرضى و المحتاجين

تحت عنوان (طبيعة كردستان ) أقامت منظمة هيتما للتنمية وبرعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون الكردية وفندق الكابيتول في هولير، معرضاً خيرياً للفن التشكيلي، ضم قرابة 45 لوحة تمثل طبيعة مناطق مختلفة من كردستان.

وبحسب الناشط المدني والفنان “محمد شريف محمد” سيذهب ريع اللوحات للأطفال المرضى والأكثر حاجة المتواجدين في إقليم كردستان..

حيث صرح لموقعنا الناشط المدني ومدير منظمة هيتما للتنمية الأستاذ محمد شريف محمد قائلاً :

” نحن نهدف من هذا المعرض لجمع التبرعات للأطفال المرضى داخل وخارج مخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى إرسال رسائل للحفاظ على بيئة وطبيعة كردستان، حيث نعاني من مشكلة التلوث البيئي على مستوى العالم“.

وعن السبب الذي دعاه للتركيز على الطبيعة قال محمد:

” كشخص أومن بالقضايا المجتمعية ومعاناة اللجوء، وكلنا معنيون بالطبيعة التي أعتبرها هي الوطن ، أرغب بالدمج بين ذلك وزرع روح الأمل“.

وأضاف محمد : ” واتجهز بعد هذا المعرض للمشاركة في مؤتمر السلام العالمي الذي سينظم من قبل المنظمة الالمانية للسلام ، وذلك في هولير عاصمة إقليم كردستان حيث سأشارك ب 20 لوحة“.

منظمة هيتما للتنمية والثقافة منظمة غير ربحية مستقلة تعمل على تفعيل العمل المدني والإداري والتنموي ، وربط التدريب والتأهيل بمتطلبات الواقع ، والإستجابة لقضايا المجتمع وفق برامج ومشاريع تفاعلية تعتمد على نشر ثقافة السلام والتسامح والحد من انعكاسات النزاع القائم على السلم الأهلي والتنمية.

هذا ونظراً للاقبال على المعرض تقرر تمديد المعرض لثلاثة ايام اخرى بعد ان كان قد افتتح في 18-حزيران وسيستمر لغاية 24 حزيران الجاري.

رائد محمد -r-enks.net