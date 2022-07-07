معرض فني للمصور رودي تحلو في قامشلو

المصور رودي تحلو في معرضه في قامشلو

المصور رودي تحلو في معرضه في قامشلو

نظمت جمعية التصوير الفوتوغرافي السوري المعرض الفوتوغرافي الفردي للمصور الفوتوغرافي والصحفي " رودي تحلو " تحت عنوان " روجافا تنبض بالحياة " وذلك يوم الاربعاء 6-7-2022 في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

المعرض يهدف إلى توثيق الفولكور الكردي وتراثه الواقعي ضمن شعوب شمال وشرق سوريا بالإضافة إلى توثيق المباني العمرانية القديمة في المنطقة.ويتضمن المعرض 60 لوحة فنية مصورة.

وجدير بالذكر ان المعرض سيستمر لمدة يومين متتالين.وأن المصور رودي تحلو شارك بلوحاته في عدة معارض خارج روجافا ، في جنيف وكولن وبرلين وموسكو .