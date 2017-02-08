معرض قامات من التاريخ الكوردي في القامشلي

أقامت جمعية سوبارتو للتراث والتاريخ معرضاً فنياً بعنوان “قامات من التاريخ الكوردي” للفنان فيصل إسماعيل في مركز الجمعية بمدينة قامشلو.

وشهد الافتتاح حضور سياسيين ومثقفين كثيرين وعرض اكثر من 60 لوحة ( حرق على الخشب )بقياسات مختلفة بغرض تعريف الشباب على الشخصيات الكوردية ومشاهير الشخصيات الادبية والسياسية الكوردية من (شعراء، كتاب، سياسيين، مناضلين، فنانيين، شخصيات فولكلورية)

وعرضت صور لشخصيات مثل ملايي جزري، أحمدي خاني- فقيه طيران- ملايي باتيي- اياز يوسف – جكرخوين- سيداي كلش ... واستمر المعرض ليومين متتاليين ولاقى اقبالاً جماهيرياً جيداً.

ومن الجدير بالذكر ان جمعية سوبارتو هي جمعية ثقافية تعنى بالتاريخ والتراث الكوردي تأسست في مدينة القامشلي عام 2012 واقامت العشرات من النشاطات الادبية والثقافية والتاريخية.

هوزان أمين- التآخي