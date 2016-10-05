معرض قوس قزح بألوان جديدة في عامودا

تحت رعاية مركز “منظمة جذور - منتدى البناء الثقافي” افتتح في مدينة عامودا في روزآفا كوردستان ، معرض فني منوع تحت عنوان "قوس قزح بألوان جديدة".

شارك في هذا المعرض 22 نحاتا ورساماً من مدن القامشلي والحسكة وعامودا والدرباسية، عرضوا من خلالها اكثر من 40 عملاً نحتياً وفنياً منوعاً تحاكي واقع روزآفا و تعبر عن الهجرة والشهداء والمعاناة والوجع وعن هموم الشعب الكوردي على مدى يومين متتاليين.

وجدير بالذكر إن مركز “جذور منتدى البناء الثقافي” افتتح قبل ثلاثة أشهر، تهدف الى تقوية وتعزيز افكار المجتمع المدني عبر نشاطات ثقافية وادبية وفنية بتقديم ندوات ومحاضرات ومعارض وورشات تدريبية.

هوزان أمين- التآخي