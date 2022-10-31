معرض ملتقى الفن التشكيلي الدولي الرابع في مدينة السليمانية

انطلقت فعاليات سمبوزيوم السليمانية الدولي الرابع 2022 في العاصمة الثقافية باقليم كردستان السليمانية يوم 15/10 واستمرت حتى 19/10 في المركز الثقافي، بمشاركة 34 فناناً من 10 دولة، برعاية ممثلية حكومة إقليم كردستان في بريطانيا والسويد، ومنظمة التنمية المدنية في السليمانيةCDO .

كما وافتتح معرض السمبوزيوم يوم 20/10/ 2022 في المتحف الوطني بالسليمانية بمشاركة فنانين تشكيليين معروفين وشاركوا بلوحات فنية مُنوعة الألوان، ومواضيع تعكس تفاصيل الحياة والواقع اليومي عبر مشاهد واقعية وأخرى تدمج ما بين السريالية والتجريد والرمزية، لفنانين تشكيليين من دول مُختلفة، وينتمون لمدارس مُتنوعة، من بينها بريطانيا وألمانيا والسويد وقطر وسلطنة عمان وسوريا ولبنان وغيرها.

الفنان التشكيلي كديانو عليكو

الفنان التشكيلي زهير حسيب المشارك في السومبزيون