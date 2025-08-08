ملحمة "درويش وعدولي " في كليب غنائي جديد

أصدرت مؤسسة الفنون "Hunergeha welat" التي تقوم بأنشطة ثقافية وفنية في روج آفاي كردستان ، فيديو كليب جديد عن الملحمة الكردية الشهيرة "درويش وعدولي".

تم عرض الفيديو الذي تبلغ مدته 16 دقيقة لأول قبل أيام في مركز محمد شيخو للثقافة والفنون في قامشلو.

وقد صرحت روزلين ديريك، أحد مخرجي مؤسسة الفنون ، أن اصدار الفيديو جاء بعد عمل وجهد كبير منذ قرابة ستة أشهر من العمل.

والفيديو، الذي يشير إلى العديد من الأحداث التاريخية، من تأليف وإخراج شيرو هندي، ويضم موسيقى للفنان الشهير محمود برازي.

كما قام الفنان دليل ميراز بالغناء حيث اعاد الحياة إلى كلمات الملحمة بصوته.

وقد شارك في بطولة الفيديو الممثلان بارين حمو في دور عدولي وشروان ملي في دور درويش.

يُعتبر هذا المشروع خطوةً هامةً نحو الحفاظ على التراث الشفوي الكردي ونقله إلى الأجيال القادمة من خلال التقنيات الفنية الحديثة.