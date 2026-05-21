ملفّ مجلة شرمولا عن الشاعر أحمد الحسيني

ملفّKovara Şermola مجلة شرمولا عن الشاعر) Ehmed Huseyni العدد(28.

وللمشاركة باللغتين العربيّة و الكرديّة يمكنكم مراسلة الصديق العزيزAram Hesen أو على الإيميل aramhesen11@gmail.com

الريادة والتجديد في مسيرة الشعر الكردي المعاصر :رحل أحمد حسيني تاركاً خلفه لغةً لا تنطفئ، وقصيدةً كانت بمثابة الجسر العصيّ بين أصالة الجذور الكردية في (عامودا) وآفاق الحداثة في منفاه. لم يكن مجرد شاعر ينمق الكلمات، بل كان صوتاً وجودياً صاغ من الوجع والهوية والارتحال قصائد فريدة، أعادت تشكيل الوعي بالذات الكردية ومنحتها أفقاً إبداعياً متجدداً. في هذا الملف، نستحضر سيرة الراحل أحمد حسيني الذي لم يغادر وطنه شعرياً قط، لنقرأ في فكره، ونبحر في تجلياته الإبداعية، ونقترب من ملامحه الإنسانية التي ستبقى حيةً في ذاكرة الأدب الكردي.

يمكن المشاركة في ملف العدد من خلال المحاور والنقاط التالية:

- دور أحمد حسيني في نقل الشعر الكردي من الكلاسيكية إلى آفاق الحداثة والتجريب.

- اشتغالاته على المفردة الكردية (الصور، الإيقاع، والرمز) وكيف طوع اللغة للتعبير عن القضايا الإنسانية.

- كيف صاغ حسيني مفهوم "الغربة" ليس كفقدان للمكان فحسب، بل كحالة وجودية دائمة.

- قراءة في بعض أشعاره.

- تجسيد القضية الكردية في شعره بعيداً عن المباشرة والخطابة، والتركيز على البعد الإنساني العميق.

- شهادات معاصرة: مقالات بأقلام كتاب وشعراء واكبوا مسيرته، تتناول الجانب الإنساني والمواقف التي شكلت رؤيته للعالم.

- أثر حسيني في الأجيال الشابة: كيف استلهم الشعراء الشباب من تجربته أساليب جديدة للكتابة.

- تخصيص صفحات لصور فوتوغرافية نادرة للشاعر في مراحل مختلفة.

- نشر مسودات يدوية (إن وجدت) لبعض قصائده.

- ملامح من الحياة الاجتماعية والعائلية لأحمد حسيني.

متابعة : عبداللطيف الحسيني.

"هيئة تحرير مجلة شرمولا"