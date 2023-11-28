مناقشة رواية "مقام الكرد" للروائية مها حسن في أربيل

استضاف نادي المـــــدى للقراءة في أربيل بالتعاون مع معهد غوته الألماني في العراق مؤلفة رواية "مقام الكرد" الروائية الكردية السورية مها حسن وذلك مساء يوم السبت 25/11/2023 لمناقشة الرواية وابداء الآراء حولها وتوقيعها للقراء حيث ادار النقاش الكاتب والناقد العراقي "كه يلان محمد"

مها حسن: روائية كردية سورية مقيمة في فرنسا، صدر لها: (اللامتناهي – سيرة الآخر) سنة 1995/ سوريا، (لوحة الغلاف) سنة 2000 / سوريا، وطبعة ثانية في القاهرة سنة 2016 بعنوان (ذيول الخيبة). ثم (تراتيل العدم) (حبل سري) (نفق الوجود) (بنات البراري) دار الريس للنشر/ بيروت، (الراويات) (مترو حلب) دار التنوير / بيروت. وصلت روايتاها «حبل سري» و «الروايات»، إلى اللائحة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية بوكر.