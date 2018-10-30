منح جائزة جكرخوين للكاتب دحام عبدالفتاح والباحث إبراهيم إبراهيم

قررت لجنة جائزة جكرخوين للإبداع منح جائزتها لعام 2018 في مجال فرع الشعر والأدب وخدمة الأدب الكردي للشاعر دحام عبدالفتاح، باعتباره أحد الشعراء الكرد الذين ساهموا في إغناء المكتبة الكردية بعطائهم الأدبي. كما أنها قررت منح جائزة فرع الدراسات للباحث إبراهيم إبراهيم عن دراسته المعنونة بـ

"Rengvedana dîroka kurdî di helbestên Cegerxwîn de"

والتي نال بموجبها شهادة الماجستير في إحدى الجامعات المعنية بالأدب الكردي في تركيا.

والشاعر دحام مواليد عامودا، يقيم حالياً في باطمان بتركيا.

وقد صدرت له الأعمال الأدبية التالية:

Li ber dergehê laleş (على أبواب لالش) -

Nêrîneke rexneyî li helbestên kurdî kurdî (رؤية نقدية في الشعر الكردي) -

Hindek aloziyên zimanê kurdî. (مشكلات في اللغة الكردية) -

في موسيقا الشعر الكردي-

Rastnivîsa zimanê kurdî.(الكتابة الكردية السليمة) -

Dastana Gilgamêş.(ملحمة كلكامش) -

Nav di zimanê kurdî de. (الاسم في اللغة الكردية) -

Cînav di zimanê kurdî de. (الضمير في اللغة الكردية) -

Kar/lêker di zimanê kurdî de. (الفعل في اللغة الكردية) -

والباحث إبراهيم إبراهيم.

مواليد الحسكة 1971.

ماجستير في اللغة والثقافة الكردية – جامعة ماردين 2016.

دبلوم تخصص في الُاثار- جامعة دمشق 1998.

إجازة في التاريخ- جامعة دمشق 1997.

مدرس لمادة التاريخ في ثانويات قامشلي في الفترة 2002-2013.

عضو مؤسس في جمعية سوبارتو التي تعنى بالتاريخ والتراث الكردي، وترأسها لعامين متتاليين 2012 – 2013.

يحضر الآن 2018 الدكتوراة في اللغة والثقافة الكردية في جامعة دجلة – ديار بكر.

عضو في جمعية الكتاب الكرد في السويد 2018.

Ibrahim IBRAHIM

Di sala1971ê de li bajarê Hesekê ji dayik bû.

- Di sala 1997an de li zanîngeha Şamê di beşa dîrokê de lîsans wergirt

- Di sala 1998an li zanîngeha Şamê dîploma Qualification û bisporîya arkiyolojiyê wergirt.

- Di salên (2002-2013)an de li dibistanên Qamişlo mamostê dîrkê bû

- Di sala 2012an de bû endamê damezrandina komela Subartu ya guhdan bi dîrok û kelepûrê kurdî dike û serokitya wê du sala kiriye (2012/2013).

- Di sala 2016an de lîsansa bilind (Master) di beşa ziman û çanda kurdî de li zanîngeha Mardînê wergirt.

- Di sala 2016an de bû xwendekarê dektora di beşa ziman û çanda kurdî de li zanîngeha Diclê li Amedê.

- Endamê komeleya nivîskarên kurd li Swêdê 2018.

Berhemên neçapkirî:

Pirtûk:

Rengvedana Dîroka Kûrdî di Helbestên Cegerxwîn de.

وقد تشكلت لهذه الدورة لجنة برئاسة الكاتب فواز عبدي وعضوية كل من: عبدالصمد داوود وحفيظ عبدالرحمن وبإشراف منسقة الجائزة بونيا جكرخوين نائبة رئيس الاتحاد العام

الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا إذ يهنىء الأديب الكردي دحام عبدالفتاح والباحث إبراهيم عباس إبراهيم، و يتمنى لهما المزيد من الإنجازات الأدبية في خدمة إبداعنا ولغتنا وأدبنا.

22-10-2018

لجنة جائزة جكرخوين للإبداع

الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا