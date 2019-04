منح جائزة سوبارتو للبحث العلمي 2019 للدكتور نضال حاج درويش على جهوده المبذولة في خدمة الثقافة والتراث الكردي، وهو من الأوائل الذين انضموا إلى جمعية سوبارتو عند تأسيسها.

03 نيسان 2012 اليوم الذي تأسست فيه جمعية سوبارتو،، ولأول مرّة تتأسس جمعية لها طابع خاص تهتم بالتاريخ والتراث الكردي، مازلنا مستمرون وإن بوتيرة أقل نتيجة الظروف العامة التي تحيط بالوطن، سنحاول أن نستمر بشكل أقوى، وأمتن، سنعرض الافلام الوثائقية عن طريق صفحتنا، وكذلك الأخبار والنشرات والموضوعات التي تتعلق بالتاريخ والتراث الكردي والعالمي احيانا. وفي مثل هذا اليوم نمنح جائزة سوبارتو للبحث العلمي لباحث متخصص له اسهامات واضحة في التراث والتاريخ الكردي، وقررنا هذا العام 2019 أن نمنحها للدكتور نضال حاج درويش وسيتم تسليم الجائزة في يوم تحدده الجمعية بالتوافق مع الدكتور نضال. . ألف مبروك.

السيرة الذاتية

الأسم: نضال محمود حاج درويش

مكان وتاريخ الولادة: دمشق 1972

الدراسة

1992-1996: دراسة التاريخ في جامعة دمشق

2002-2006: دراسة الآثار الشرقية القديمة واللغات السامية في جامعة مارتن لوثر/هالة زالة-فيتنبيرك (ألمانيا)

2007-2010: دكتوراه في الآثار الشرقية القديمة في جامعة مارتن لوثر/هالة زالة-فيتنبيرك (ألمانيا)

التدريس الاكاديمي

2011-2012 أستاذ في قسم التاريخ والآثار بجامعة الفرات (سوريا)

2013 محاضر في قسم الآثار بجامعة صلاح الدين (أربيل)

محاضر في قسم الآثار في جامعة السليمانية 2014-2017

باحث في معهد واربورك، جامعة لندن منذ 2018

التنقيبات الميدانية

2003 عضو البعثة الألمانية للتنقيب في موقع كيوسك (ألمانيا)

2007 عضو البعثة الألمانية للتنقيب في موقع تل حلف (سوريا)

2013 عضو فريق تنقيب جامعة أربيل في تل كلك مشك (أربيل)

2014 المشاركة في التنقيبات البريطانية في تل بيستان سور (السليمانية)

2015-2016 عضو بعثة التنقيب الالمانية في كردي كازاو(Girdî Kajau) (السليمانية)

2017 عضو فريق تنقيب جامعة السليمانية في كردي ديكون(Girdî Dêkon)

دورات تدريبية

2005 دورة تدريبية في قسم الآثار في متحف مدينة ايسن (ألمانيا)

المنشورات

كتب

1- Gefäßständer und zugehörige Gefäße in der Mittel- und Spätbronzezeit in Mesopotamien (is published in Academia.edu 2006).

2- Götter und Mischwesen in Syrien und Westmesopotamien in der Frühbronzezeit (Printed in Germany PeWeVerlag– Gladbeck 2010).

3- مملكة أوركيش الخورية (تل موزان)، دراسة تاريخية أثرية، منشورات دار، قامشلو 2017.

المقالات

1- من واششوكاني إلى رأس العين (لمحة تاريخية عن موقع تل فخيرية وأهم مكتشفاته الأثرية)، في

ذين (مجلة مؤسسة ذين لإحياء التراث الوثائقي والصحفي الكردي) العدد 6، السنة 2014، الصفحات 195-224. وفي موقع مدارات كرد

2- تماثيل وألواح العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار في بلاد الرافدين العليا 10200-6800 قبل

الميلاد، في ذين (مجلة مؤسسة ذين لإحياء التراث الوثائقي والصحفي الكردي) العدد 7، السنة 2015، الصفحات 59-87. وفي موقع مدارات كرد

الترجمات

1- ترجمة رسالة الدكتوراه: الآلهة والكائنات المركبة الأسطورية في سوريا وغرب بلاد الرافدين في الألف الثالث قبل الميلاد (دار الزمان 2016).

2- أكراد سوريا في مرآة مصادر الأرشيف العثماني خلال القرن 18 للميلاد، مترجم عن اللغة الألمانية للباحث شتيفان فينتر، نشر في: ذين (مجلة مؤسسة ذين لإحياء التراث الوثائقي والصحفي الكردي) العدد 6، السنة 2014، الصفحات 282-298.

3- الامبراطورية الميتانية والسؤال عن الكرونولوجيا المطلقة، ترجم عن اللغة الانكليزية للباحث ميركو نوفاك، نشر في موقع أكاديميا العلمي.

4- في البحث عن الفن الميدي الضائع, ترجم عن الانكليزية للباحث شاهروخ رازمجو، نشر في موقع مدارات كرد الالكتروني

5- الإيزيديون السوريون في كرداغ والجزيرة: بناء الهويات في مجتمع متغاير، ترجم عن الأنكليزية للباحث سيباستيان مايسل ، نشر في العدد 70 (2017) من مجلة الحوار

4- ميديا, ترجم عن الانكليزية للباحث ست. سي. براون ، نشر في العدد 71 (2018) من مجلة الحوار

5- زيّ الميدييين, ترجم عن الألمانية للباحث ب. كالميير، نشر في موقع مدارات كرد الالكتروني

يتقن اللغات: الكردية، العربية، الانكليزية، الألمانية