منح جائزة عمر حمدي في دورتها الثانية الى الفنان عنايت عطار

قررت لجنة جائزة الفنون – دورة الفنان السوري الكبير عمر حمدي الثانية، والتابعة لاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد، منح جائزة الفنان الكردي العالمي الكبير " عمر حمدي ،" للفنان الكردي عنايت عطار.

ويأتي منح الجائزة للفنان عطار تقديراً للدور الكبير الذي أداه ولايزال يقدمه في مجال الفن التشكيلي، وعنايت من مواليد برمجه التابعة لـ عفرين 1948 ، ولم يكمل دراسته الجامعية في كلية الفنون التشكيلية بسبب ظروف صعبة مر بها، وقد عمل في مهنة الاعلان والديكور، خلال الستينيات والسبعينيات في بيروت ، ليكمل دراسته كمهندس ديكور في معهد الجمهورية الذي كان يدار آنذاك من قبل إدارة أمريكية، وقد أقام الفنان عطار معارض فردية وجماعية كثيرة في عدد من المدن السورية، قبل أن يهاجر ويقيم في فرنسا، وهو عضو في أكثر من اتحاد للفنانين محلياً وعالمياً، كما أنه نال جوائز عالمية رفيعة، بالاضافة إلى أنه مع خليل عبدالقادر وبهرم حاجو وآخرين كانوا من الفنانين المقربين إلى الفنان الكردي العالمي الراحل عمرحمدي.

لجنة الجوائز في اتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا إذ تبارك للفنان عنايت عطار منحه هذه الجائزة الرمزية ال تقديرية فإنها تتمنى له المزيد من العطاء والعمر الطويل في سبيل أداء رسالته الجمالية الفنية الرائعة

2018- 12 -25

لجنة جائزة الفنون في اتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا