منشورات رامينا…متابعة عبداللطيف الحسينيّ. برلين.

رامينا دار نشر مستقلّة متعددة اللغات - لندن . يشرف عليها كلٌّ منالصديقين العزيزين الأخوين هيثم حسين و عبدالله حسين.

بجهود فرديّة لكن بعزيمة كبيرة و كأنّها جماعيّة، فمنذ حوالي شهر تمتأسيس الدار ، وخلال هذه المدّة القصيرة أصدرت عدّة كتب ما بين النصوصالإبداعية و الروائية والترجمة و النقد والشعر:"رهائن الخطيئة" للروائي و

الناقد هيثم حسين و ديوان "نداء يتعثّر كحجر" للشاعر والناقد خالد حسينرواية .و "مترو حلب" في نسختها الكردية للروائية: مها حسن ترجمة: خالدجميل محمد.و "غربان طائرة" للشاعر و المترجم كاميران حرسان.و "لا جناح

لي" للشاعر الكبير جميل داري. و"باص أخضر" بالكردية للروائي جاندوست.و"إكليل الورد.. تاج الشوك" للأستاذ سردار عبد الله."ذا حقلٌ آخرللمراوحة" للشاعر مقداد خليل.و"البنادق الصدئة" للأستاذ عبد القادر سعيد

بترجمة الصديق الشاعر ياسين حسين.و "غريق نهر الخنزير" (أقاصيص وإشراقاتوأشعار) للشاعر الناثر عبدالرحمن عفيف.

تحية كبيرة للأصدقاء المشرفين على الدار و تحية لكلّ المبدعين اﻷصدقاءالذي تمّ الاحتفاءُ بهم من خلال نشر نتاجهم.

ولِمَن يودّ متابعة منشورات الدار على هذا الرابط.

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عبداللطيف الحسيني(برلين(