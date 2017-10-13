مهرجان أوصمان صبري الأول للأدب في قامشلو

إحياءً لذكرى الأديب والشاعر الكردي الراحل أوصمان صبري نظمت هيئة الثقافة والفن في مقاطعة الجزيرة مهرجاناً للأدب والشعر، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

وتحت شعار “أدب الشعوب يحيا في روج آفا” أقيم المهرجان الأول باسم” مهرجان أوصمان صبري للأدب” على مستوى شمال سوريا، قدم فيه المشاركون القادمون من كافة مدن ومناطق الشمال السوري 88 مادة تتنوع بين القصص القصيرة والمقالة والشعر مكتوبة باللغتين العربية والكردية.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن بمقاطعة الجزيرة حنا حنا قال فيها:” إيماناً منا بأهمية الأدب والثقافة في حياة الشعوب، ودور الأدباء والشعراء في إحياء تراث الشعوب والحفاظ عليها بادرنا إلى تنظيم هذا المهرجان باسم الأديب والشاعر الراحل أوصمان صبري الذي لعب دوراً بارزاً في إغناء وإحياء الفن والتراث الكردي، وبدورنا نبارك هذا المهرجان على جميع الحضور وعموم شعوب الشمال السوري”.

ثم ألقى الشاعر صالح حيدو، وهو رفيق للشاعر الراحل أوصمان صبري، كلمة حيث ذكر حيدو لمحة عن مسيرة الشاعر أوصمان صبري ومدى تعمقه وتبحره في الأدب والشعر الكردي وسعيه الدائم للحفاظ على ثقافة شعبه.

ثم قدمت فرقة جودي التابعة لمركز الثقافة والفن في مدينة ديرك مقتطفات من الأغاني الكردية الفلكلورية.

ثم قيّمت لجنة تحكيم مؤلفة من 5 أشخاص الأجناس الأدبية المقدمة في المهرجان من الشعر والقصة والمقالة، وذلك بتصنيف كل منها على 3 مستويات، واختتم المهرجان بالإعلان عن الفائزين في المستويات الثلاثة الأولى لكل من الشعر والقصة والمقالة وباللغتين العربية والكردية.