مهرجان ادب و فن المرأة السابع في القامشلي

قامت هيئة الثقافة والفن بتنظيم مهرجان أدب وفن المرأة السابع تحت شعار “المرأة زهرة ربيع الثقافة”، بمشاركة العديد من الفرق الموسيقية، والمسرحية، وعدد من الشاعرات والفنانات، والمثقفات، حيث جسدن المعنى الحقيقي للمرأة وفنها على مدار يومين في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بالقامشلي مهرجان أدب وفن المرأة السابع.

وبغية إبراز لون، وصوت، وثقافة المرأة المتألقة، المفعمة بروح النضال والمقاومة، ومدى التلاحم بين كافة الشعوب، وإظهار مدى إبداعها وإتقانها الفن والثقافة بكل أنواعها، وتحفيزها على التطور بشكل أكبر من خلال تبادل الخبرات، والإنتاجات الفنية المتنوعة، وإعطاء الصورة المُتكاملة المتفردة للمرأة المُثقفة والأديبة والفنانة.

وشاركت في المهرجان نساء من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا وقدمت عروضاً مسرحية وقصائد وراقصات وأغاني فولكلورية ولوحات.

كما اشتمل المهرجان على معرض لأعمال المشاركين، والحرف اليدوية، والأزياء التقليدية، والإكسسوارات، بالإضافة إلى بعض المعدات والأواني المنزلية.