مهرجان الثقافة والفلكلور الكوردي في المانيا

اقام حزب الوحدة الديمقراطي الكوردستاني بالتعاون مع المركز الثقافي التابع لمنظمةAWOO الألمانية يوم السبت الموافق ل٢٥ أذار ٢٠١٧ مهرجانا للثقافة والفلكلور الكوردي في مدينة بوخوم الألمانية، بحضور محافظ الولاية وبعض المسؤولين الالمانيين الآخرين.

اقيم المهرجان بمناسبة عيد النوروز وحضرها المئات من بنات وأبناء الجالية الكوردية وممثلي بعض التنظيمات والأحزاب الكوردية والكوردستانية وتضمن فعاليات مهرجان الثقافة والفولكلور الغناء والموسيقى الكوردية وعروض فنية راقصة وعرض مسرحي كما تم عرض فيلم قصير واقيم معرض للفن للتشكيلي و معرض للكتاب وعرضاً للأزياء الفلكلورية الكوردية بالإضافة إلى القاء باقة من الشعر الكوردي.

هوزان أمين- التآخي