مهرجان الثقافة والفنون لاتحاد مثقفي روزآفا في المانيا

يعتزم اتحاد مثقفي غرب كوردستان في اوربا بتنظيم مهرجان ثقافي فني رابع يشارك فيه العديد من المثقفين الكورد المقيمين في اوربا في مدينة وبرتال الالمانية في العشرين من هذا الشهر تزامناً مع مهرجان الفن التشكيلي الذي يقام على اراضي روزآفا والذي ينظمه اتحاد مثقفي غرب كوردستان.

وفي بيان نشره الاتحاد وصلت الى التآخي نسخة منه اكد القيمون في المهرجان انهم يعتزمون تنويع فعاليات المهرجان هذا العام ليشمل الشعر والموسيقا والغناء بالاضافة الى عروض مسرحية وقرائة القصص القصيرة بحضور ضيوف يمثلون جنوب وشمال وشرق كوردستان ودعوا المثقفين للمشاركة في المهرجان بكثافة.

ومن الجدير بالذكران ان اتحاد مثقفي غربي كوردستان تأسس عام 2004 في أوربا وجمع الكثير من المثقفين الكورد من غربي كوردستان والمقيمين في اوربا تحت غطائه، وكان يهدف الى العمل من أجل القضية الكوردية، وتفعيل وتنشيط الخطاب الثقافي، وتطوير آفاق الحوار الثقافي واصدر مجلة فصلية بإسم أوركيش واقام مهرجانات وفعاليات ثقافية كبيرة في أوربا، وعقد مؤتمره الرابع في بداية عام 2014 في مدينة بيلفلد الالمانية، وكانت احدى قراراتها عقد كونفرانسات للمثقفين الكورد من غرب كوردستان في كل من دياربكر وأقليم كوردستان العراق، وتكليل كل تلك الكونفرانسات اخيراً بعقد المؤتمر الخامس في غرب كوردستان ونقلت بموجبه نشاطاته وفعالياته الى داخل الوطن.

هوزان أمين - التآخي