مهرجان الشعر الكردي الثالث والعشرين في قامشلو

شارك 43 شاعراً وشاعرة في مهرجان الشعر الكردي الثالث والعشرين الذي أقيم في صالة زانا بمدينة قامشلو يوم الجمعة 26 / 10 / 2018.

وحضر المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفكرية والسياسية من متذوقي الشعر الكردي ، كما حضره لفيف من الفنانين الكرد الذي أغنوا المهرجان بأغانيهم مثل " بهاء شيخو – سعد فرسو – معصوم شكاكي" .

بدأ المهرجان بالنشيد الوطني الكردي وكلمة المهرجان التي ألقاها عضو اللجنة التحضيرية محمد شريف برهك الذي تحدث عن أهمية إقامة المهرجان ودوره في تطوير الأدب والشعر الكردي والتعريف بالشعراء الكرد في سوريا.

وتميز المهرجان بتنوع قصائده من حيث كلاسيكيتها وحداثتها والحجم الكبير للمشاركة من الشعراء المحترفين والهواة فيه.

ومنحت اللجنة التحضيرية جائزة المهرجان للشاعر والملحن الكردي محمد علي شاكر الذي له أكثر من 200 قصيدة غناها الفنانون الكرد أمثال " محمود عزيز شاكر – محمد شيخو – مصطفى خالد – شريفانا كردي- خوشناف تيلو وغيرهم ، كما كرمت اللجنة عائلة الفقيد بافي هوزان العضو السابق في اللجنة التحضيرية للمهرجان تقديراً لجهوده في خدمة الشعر والأدب الكرديين , وعرضت اللجنة فيلمين وثائقيين عن حياة كل منهما.