مهرجان الشعر الكردي السادس والعشرين يعقد في الحسكة بمشاركة 30 شاعراً

شارك 30 شاعراً وشاعرة في مهرجان الشعر الكردي السادس والعشرين الذي أقامته لجنة المهرجان في مدينة الحسكة – صالة النجوم يوم الجمعة 24 / 12 / 2021.

بدأ المهرجان بالنشيد القومي الكردي " أي رقيب " ثم ألقى عضو اللجنة التحضيرية مشعل بافي نسرين كلمة اللجنة والتي تضمنت الحديث عن نشأة المهرجان وبدايات انطلاقته منذ عام 1993 , وعن مراحل تطور الشعر الكردي ودور الشعراء الكرد في الحفاظ على اللغة والأدب والهوية الكردية , كما تحدث عن أهمية إقامة هذه المهرجانات للتعريف بالشعراء الكرد ونتاجهم الشعري وتشجيعهم على الارتقاء به مضموناً وشكلاً .

وعرضت اللجنة التحضيرية تقريراً مصوراً كانت أعدته في المهرجان الثالث والعشرين عن تكريم الشاعر والملحن الراحل محمد علي شاكر بمناسبة الذكرى الأولى لرحيله.

يذكر أن الشعراء المشاركين هم: Awaz Xalid - Azadî Osê- Bêbira Talik- Cindiyê Metînî- Bavê Metîn- Fêsel qadirî - Fewaz Bavê Dilo- Hozan Girkundê- Haşim şêx Zahir- Idrîs HacTahir- îsa Bavê siwar- Imran Menteş-

Jiyan Murad- Leyla Reşo- Luqman Ebdul-Rehman- Muhamed Zekî Gergerî

Qasim Merika- Ridwan Yûsif- Şahîn Dil bikul - Torçîn reşwanî-

Tirkî Remo - Xelîl Alûcî- xelîl Eyûb- silêman Metînî- Warşîn Amûdê-

Muhemad şerîf Binxetî- Ehmed Fewzî- Jînda Muhamad-

Misel Osman- Welat şêro- Şev Hesen

كما حضر كل من الفنانين : فرحان أبو ميديا – معصوم شكاكي – فواز بافي دلو , الذين قدموا فواصل موسيقية ممتعة , والقى الناقد الادبي عبد الوهاب بيراني كلمة تحدث فيها عن مستوى القصائد الملقاة وأغراضها الشعرية.

كما منحت اللجنة التحضيرية جائزة المهرجان السادس والعشرين للشاعر " يونس حمي بافي سربست " , وهي جائزة تمنح لشاعر واحد تقديراً لعطائه في خدمة الشعر والأدب الكردي , وعرضت اللجنة فيلماً وثائقيا عن حياة الشاعر وسيرته الفنية.

مهرجان الشعر الكردي في سوريا