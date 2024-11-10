مهرجان الشعر الكردي بنسخته الـ 29 يعقد في قامشلو

عقد مهرجان الشعر الكردي الـ 29 في صالة زانا بمدينة قامشلو يوم السبت 9/11/2024 بمشاركة 46 شاعرا وشاعرة وبحضور أعضاء من هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ونخبة من شعراء وكتاب وشخصيات من الأحزاب الكردية ومن منظمات شبابية ونسائية من مختلف مناطق كردستان سوريا،

وشارك في تقديم المهرجان كل من شمس عنتر، ولات شيرو، وأحمد فوزي.

بعد الوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء الكلمة الحرة ألقى كلمة المهرجان الشاعر مشعل عثمان

ثم تتالى الشعراء المشاركون في القاء قصائدهم مع فواصل غنائية شارك فيها نخبة من الفنانين سعد فرسو، عبد الرحمن علو، معصوم شكاكي، وفواز بافي دلو، وفي نهاية المهرجان سلمت جائزة هذا العام للشاعر والكاتب محمد زكي كركركي

وقد صرح الشاعر محمد زكي كركركي متحدثاً عن المهرجان ومعبراً عن فرحته بحصوله على جائزة المهرجان لهذا العام.

قامشلو / اعلام المجلس الوطني الكردي في سوريا