مهرجان تراث عفرين في هه ولير

افتتحت مؤسسة محمد حمو للثقافية والتراث الكوردي مهرجان تراث عفرين الثقافي والفلكلوري والاجتماعي الخاص بمدينة عفرين في روزآفا كوردستان بحضور السيد خالد دوسكي وزير الثقافة والفنون والشباب والرياضة والعديد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاجتماعية والثقافية والعوائل العفرينية المقيمة في مدينة هه ولير.

القى الكاتب محمد حمو مدير مؤسسة حمو للثقافة والفنون كلمة قصيرة في بداية المهرجان شكر فيها كل من ساهم في انجاح المهرجان ورحب بالضيوف الحاضرين كما القي السيد قادر قاجاغ قصيدة شعرية حماسية مؤثرة ومن ثم تم افتتاح المعرض الفوتوغرافي التصويري وكذلك تقديم الاكلات العفرينية المميزة التي جلبها العوائل العفرينية والتي تمتاز بها منطقة عفرين وتم تقديم هدايا لهم وتخلل المهرجان وصلات فنية موسيقة واغاني تراثية خاصة بمنطقة عفرين واستمرت الامسية بالغناء والرقص الفلوكلوري التي قدمته فرقة ارمانج عفرين بقيادة خليل عفريني ونال المهرجان على استحسان كل من شارك فيها وحضرها.

هوزان أمين - التآخي