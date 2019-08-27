مهرجان دهوك السينمائي الدولي يوقد شمعته السابعة بمشاركة عربية

كشفت عضو اللجنة الاعلامية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، كوثر جبارة، خلال حديثها لـ" الصباح"، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة السابعة للمهرجان السينمائي، والذي سيقام في مدينة دهوك و يبدأ في الـ 9 من ايلول ولمدة سبعة ايام متتالية، مشيرة إلى أن المهرجان وصل إليه أكثر من ألف فيلم من مختلف أنحاء العالم بين روائي ووثائقي طويل وقصير، لكن العدد المقبول منها اقتصر على 112 في كافة الأقسام.

السينما العربية

ومن مظاهر التميز لهذه النسخة من المهرجان، اكدت على ان المهرجان سيحتفي بالسينما في الشرق الأوسط مركزا على السينما العربية من خلال عرض العديد من الأفلام العربية من مختلف أنحاء الوطن العربي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بالسينما العربية بمختلف جنسياتها بهذه الكثافة في هذا المهرجان، وهي خطوة يخطوها المهرجان في إطار إعلاء قيم التفاهم والتسامح بين جميع دول الشرق الأوسط، تحت راية الفن السابع.

ثيمة المهرجان

واوضحت جبارة، أن ادارة المهرجان اختارت ثيمة التعايش شعارا للمهرجان، لتعبر جميع الأفلام المشاركة عن هذه الثيمة في قصصها وفي تنوعها، اضافة الى الفعاليات التي ستتخلل المهرجان كالورش الفنية السينمائية والندوات النقدية وفعاليات الافتتاح والختام، وليس هذا فقط بل ان الملصقات الدعائية للمهرجان التي وزعت في ارجاء العراق ونشرت في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي والفضائيات حملت نفس شعار" التعايش".

جائزة النقاد

واشارت عضو اللجنة الاعلامية، عن استمرار جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما الصادرة عن جمعية من المنظمات لنقاد السينما المحترفين والصحفيين( International Federation of Film Critics فيبريسكي FIPRESCI) المهتمين بالسينما والكتابة في جميع أنحاء العالم وهدفها تعزيز وتطوير الثقافة السينمائية والحفاظ على المصالح المهنية، وسبق ان قدمت مجموعة جوائز في المهرجانات السينمائية العالمية الأكبر، امثال" كان، والبندقية، وتورنتو"، فضلا عن جوائز المهرجان الموزعة على اقسام السينما الكردية والعالمية كما في السنوات التي مضت، وهو انجاز يحسب للمهرجان منذ دورته السابقة ويستمر معه إلى الدورات القادمة كذلك.

تنافس العالمية

ويعتبر مهرجان دهوك السينمائي الدولي، واحدا من ابرز المهرجانات العراقية والعالمية التي استطاعت ان تصنع لها بصمة في ساحة التنافس السينمائية العالمية منذ انطلاقته في عام 2011، وكما هو معتاد في الدورات السابقة من المهرجان تتوزع العروض على أربع قاعات، وتعد قاعة المؤتمرات في جامعة دهوك القاعة الرئيسية للمهرجان، إذ تحتضن حفلي الافتتاح والاختتام، وعددا من الأفلام المدرجة في جدول العروض، فضلا عن إقامة جميع المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تقام على هامش المهرجان والخاصة بالأفلام، وتجري العروض الأخرى للأفلام المتبقية على شاشات قاعات السينما الثلاثة في دهوك مول وهي قاعات سينمائية محترفة يُعرض فيها قسم كبير من أفلام المهرجان منذ تأسيسها.

جريدة الصباح- بغداد- وائل الملوك