مهرجان روج آفا للعزف المنفرد ينطلق بمشاركة واسعة من الفنانين

انطلقت فعاليات المهرجان الأول للعزف المنفرد في روج آفا ، اليوم في مركز محمد شيخو بمدينة قامشلو والذي يقام برعاية هيئة الثقافة والفن واتحاد الفنانين في الجزيرة، بتقديم مجموعة من الفنانين والعازفين لمقطوعات موسيقية وإلقاء كلمات ترحيبية بالحضور.

بهدف تسليط الضوء على ثقافة وفلكلور شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، انطلقت فعاليات اليوم الأول للمهرجان الأول للعزف المنفرد في روج آفا، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة فاشلو.

المهرجان يحمل شعار " في خضم الثورة الموسيقا ثورة" ويقام برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة واتحاد الفنانين في الجزيرة.

وحضر فعاليات اليوم الأول للمهرجان ممثلون عن الإدارة الذاتية، وجهاء عشائر عربية من منطقة الرقة بالإضافة إلى أعضاء من المؤسسات المدنية والمجالس المحلية وشخصيات سياسية، أعضاء من نقابة الفنانين في سوريا فرع زور آفا للثقافة والفن، بالإضافة إلى مشاركة الفنان محمد الصافي، محمود كرداهولي، شكري سوباري، نور العسلي الذين قدموا من مدينة دمشق.

وبحسب اللجنة التحضيرية فإن المهرجان سيستمر طيلة أربعة أيام متتالية ، هذا وسيشارك في مهرجان العزف المنفرد في روج آفا ما يقارب 40 فناناً وفنانة من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى فنانين سوريين من مدينة دمشق.

هذا وبدأت فعاليات اليوم الأول بكلمة ترحيبية من قبل الإداري في هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة أحمد جتلي وجاء فيها " باسم هيئة الثقافة نرحب بجميع الحضور والضيوف من شرق سوريا ومن دمشق، هذا هو المهرجان الأول في روج آفا ففي الثورات يتم بناء قوى عدا القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية، من أجل أن تنتصر هذه القوى يجب أن يتم بناء قوة معنوية فنية وثقافية ، بحيث نرفع المعنويات من خلال الأغاني والأشعار، المسرح وجميع جوانب الثقافة والفن، فهي تلعب دوراً حساساً وهاماً في الثورات".

تلاها إلقاء كلمة اتحاد المثقفين من قبل العضو بشار بشير الذي قال بدروه " هذا المهرجان هو الأول من نوعه في روج آفا مهرجان العزف المنفرد، من منطلق إيماننا بأخوة الشعوب وبأن الموسيقا هي لغة الشعوب تم تأسيس اتحاد مثقفي إقليم الجزيرة لتنشيط الفن، وهذا المهرجان هدفه الأساسي تسليط الضوء على ثقافة وفلكلور شعوب المنطقة من الموسيقا الكردية والعربية والسريانية والأرمنية".

اختتم بشير حديثه" نحن جميع شعوب المنطقة بجميع مكوناتنا وطوائفنا نتشارك بثقافة الأرض، والانتماء بالإضافة إلى الإرث الموسيقي".

تلاها عرض لكلمة الفنان المعروف سعيد يوسف والذي كان مدعواً لحضور المهرجان إلا أنه اعتذر عن القدوم لسوء وضعه الصحي وجاء في كلمته التي أرسلها " أعتذر عن عدم قدومي للمهرجان، أقدم فرحي ودعمي للجيل الشاب وأشد على أياديهم على هذا الحس الجميل والدافع الفني لديهم، وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم الفنية".

من ثم قدمت فرقة أوركسترا روج آفا مقطوعات غنائية، وقدم ضيفا الشرف محمد الصافي ، محمد كرداهولي مقطوعات غنائية تراثية عربية وكردية، تلاها تقديم مجموعة من العازفين مقطوعات من العزف على عدد من الآلات الموسيقية " العازف كانيوار خشو قدم عزفاً منفرداً على آلة الكمان، ومسعود سليمان عزف على آلة البزق، عبود الشواخ عزف على آلة الربابة التراثية من الرقة، ريباز جولي عزف على القانون، ممو الابراهيم عزف على الجيتار، محمد شريف محمد عزف على البزق " وسط تفاعل من الحضور والمشاركين في المهرجان.

كما وعرضت خلال فعاليات اليوم الأول رسومات تشكيلية لعدد من الرسامين من مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

لتنتهي فعاليات اليوم بعرض سنفزيون تحدث عن الفن بكافة مجالاته.

anha