مهرجان عفرين للفن التشكيلي في مدينة أيسن الالمانية

بحضور المئات من أبناء الشعب الكردي في المهجر وضمنهم لفيف من المثقفين والفنانيين والسياسيين والناشطين والوسائل الإعلامية، افتتح مهرجان عفرين للفن التشكيلي 1 تشرين الثاني 2023 في مدينة أيسن الألمانية حيث تم تقديم فقرات غنائية فلكلورية من قبل الفنانين وعزفت مقاطع موسيقية وتقديم فقرات من الرقص الفلكلوري العفريني من قبل فرق فلكلورية.وإقامة معرض فني تشكيلي بمشاركة أكثر من ٦٠ فناناً من دول مختلفة.

وبحضور أكثر من ١٠٠٠ شخص من أجزاء كوردستان الأربعة وجنسيات ودول مختلفة.أنطلقت فعاليات حفل الختام في 4 تشرين الثاني 2023 حيث تم تكريم ثلاث شخصيات أثنان منها فنانين تشكيليين وواحدة ممن لها دور كبير في خدمة الفن والأدب الكردي بشكل عام.

ويعتبر هذا المهرجان هو الأول من نوعه في الخارج، لا سيما له دلالات عميقة لدى أبناء الشعب الكردي بتسميتها ( عفرين )، المدينة الكردية السورية المحتلة من قبل الجيش التركي والمجموعات المرتزقة السورية،

إن الإهتمام بمثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية وضرورة تأمين الدعم للمنظمين لها كفيلة بتطويرها في كل مرة، لأن هذه الآلية هي الأنجح لتوحيد المجتمع الكردي في المهجر ويزيد من أواصر الألفة والتفاهم بين الأسرة الكردية.