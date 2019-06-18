موسيقا وشعر ومسرح..مثقفون كرد يقيمون مهرجانا في المانيا

أقيمت فعاليات النسخة السادسة من مهرجان روج آفا الثقافي بدعوة من اتحاد مثقفي غربي كردستان بمدينة فوبرتال الألمانية.

وتضمن المهرجان الذي جرت فعالياته يوم الاحد 16-6-2019 وبدعوة من فرع اوربا للاتحاد، نشاطات متنوعة من الشعر والقصة والموسيقا والمسرح.

وشارك في المهرجان الذي استمر ليوم واحد فقط عدد من الشعراء والفنانين والمثقفين.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان الكاتب والروائي حليم يوسف لكردستان24 ان "ما ميز هذه النسخة من المهرجان هو التركيز على المسرح الكردي اكثر من القراءات الشعرية والقصصية".

وتابع يوسف "لقد فاق عدد الحضور تصوراتنا رغم المشاكل التقنية التي واجهتنا، فقد تحول هذا المهرجان إلى تقليد سنوي يستقطب الشابات والشباب الكرد بشكل كبير وهو حافز لهم للمشاركة في رفد الثقافة الكردية".

وسيقام المهرجان السنوي نفسه على أرض روجآفا داخل الوطن في السادس من تموز المقبل وفق ما أفاد حليم يوسف.

واشار يوسف الى ان المهرجان يقام على نفقة اعضاء الاتحاد الخاصة ودون اي دعم او تمويل من اي جهة أو مؤسسة كردية كانت ام المانية.

اربيل (كردستان 24)- تحرير سوار أحمد

عن تقرير لكاوا محمد امين