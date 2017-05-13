ندوة ثقافية في فندق كابيتول هه ولير

بمناسبة يوم اللغة الكردية الذي يصادف 15 أيار اقام مؤسسة سما للثقافة والفنون يوم الخميس 11 ايار ندوة ثقافية مميزة تحت عنوان ( اللغة الكردية في الاعلام والادب) بحضور نخبة من المثقفين الكرد والاعلاميين الكرد وجمهور من محبي الادب الكردي، وذلك في قاعة الكونفرانسات بفندق كابيتول هه ولير، شارك في تلك الامسية الثقافية الكاتب والباحث الكردي خالد جميل محمد وتناول موضوع اللغة الكردية في الاعلام كما تناول الكاتب الصحفي بسام مصطفى مسألة اللغة الكردية في الادب وقدموا الكاتبين معلومات قيمة جداً عن دور اللغة في الادب والاعلام وتم الاجابة على الكثير من الاسئلة التي كانت تراود الكثيرين من قبيل كيف يجب ان تكون لغة الاعلام الكردي؟ وكيف يؤثر اللغة على الاعلام والادب ومادوره في اغناء الاعلام والادب كما ابدوا ملاحظات قيمة واعطوا امثلة عن كيفيه لعب اللغة دوراً ايجابياً في تطوير الاعلام والادب وكذلك دوره السلبي في حال اساء استعماله.