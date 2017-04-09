ندوة حوارية مع الكاتب هوشنك أوسي برعاية مؤسسة سما

أقام فرع هولير لاتحاد كتاب كوردستان سوريا برعاية مؤسسة سما للثقافة و الفنون و بالتعاون مع إدارة فندق الكابيتول ندوة حوارية يوم السبت 08.04.2017 في قاعة المؤتمرات للكابيتول مع الكاتب هوشنك أوسي الذي تحدث فيها عن النقاط الرئيسية في روايته و الأسباب التي دفعته إلى كتابة هذه الرواية و الشخصيات الرئيسية في روايته و ارتباطها بواقع و تجارب عدة دول وشعوب في المنطقة بينها الكورد. ثم شارك الحضور بأراء و استفسارات عدة حول الرواية.

حضر الندوة جمع غفير من المثقفين و الكتاب و المثقفين ممثلي أحزاب سياسية و منظمات مدنية و شبابية و منظمات المرأة.