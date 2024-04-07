ندوة حول كتاب (تقسيم كوردستان العثمانية إلى دولتي سوريا والعراق) للدكتور آزاد أحمد في هه ولير

اقام مركز روداو للدراسات يوم السبت 30 /3/2024، في مقر المركز بالقرية الإيطالية 2 في عاصمة اقليم كردستان هه ولير .وبحضور السيد آكو محمد مدير فضائية روداو ونخبة من الأكاديميين والسياسيين والباحثين استمرت الندوة لاكثر من أربع ساعات لمناقشة الإصدار الأخير لكتاب (تقسيم كوردستان العثمانية إلى دولتي سوريا والعراق)للدكتور آزاد احمد علي

قيّم الكاتب آزاد احمد من خلال الندوة مضمون الكتاب وأهميته التاريخية حيث استغرق في تحضيره مدعوماً بالوثائق التاريخية عشرات السنين، وكان من بين المدعوين السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون وشارك بالحوار الذي جرى على الكتاب في نهاية الندوة وتسائل مع بعض الحاضرين على مسألة اسم الكتاب الذي يعطي بشكل او بآخر أحقية العثمانيين لامتلاك كردستان اثناء حكمهم على كردستان لعدة قرون، إلى أن الخرائط التوضيحية المرسومة في زمن حكم العثمانيين تقول غير ذلك ، حيث ان لو ركزنا على تلك الخرائط سوف نرى ان الالوان حسب الشرح التضاريس وحدود الولايات الكردية تؤكد على ان العثمانيين انفسهم سموا تلك المناطق على اسم كردستان، وخلال تعليقه على هذه النقطة قال السيد آكو محمد انهم كانوا على عجالة في طبع الكتاب وقرر انه سوف يعاود طباعتها آخذاً بعين الاعتبار تلك الملاحظات من المنتقدين في الطبعات الاخرى وخاصة اسم الكتابوكان للاستاذ خالد جميل محمد جهد كبير في إنجاح ادارة الندوة.

كتاب "تقسيم كوردستان العثمانية إلى دولتي سوريا والعراق" كتابٌ يتكون من 626 صفحة من القطع المتوسط، من أصدارات مركز رووداو للدراسات طبعة اولى عام 2023 ميلادية / 2723 كردية.