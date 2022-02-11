ندوة حول كتاب منطقة آشيتا في هه ولير

بحضور جمهور غفير من مثقفين وسياسيين وصحفيين اكتظت بهم صالة سما في فندق كابيتول هه ولير مساء يوم الجمعة 11 شباط 2022 حيث شهد حفلة توقيع كتاب منطقة آشيتا ( دراسة اجتماعية – ثقافية – سياسية) للكاتب والسياسي الكردي علي شمدين .

وبعد مقدمة مختصرة من قبل الاستاذ يلماز سعيد عن الكاتب وواهمية كتابه تحدث الكاتب علي شمدين عن الكتاب والدراسة التي قام بها عن منطقته آشيتا ثم اصدرها على شكل كتاب .

وبعد طرح الاسئلة من قبل الحضور وتقديم المداخلات وفي الختام تحدث مدير مؤسسة سما السيد عارف رمضان عن اهمية توثيق المناطق الكردية في كتب، وقال ان مؤسسة سما سبق وانا طبع كتاب منطقة عفرين من خلال كتاب سياحة في ذاكرة جبل الكرد للدكتور احمد خليل ووثقت بذلك تلك المنطقة على انها منطقة كردية رغم محاولات تعريبها الآن . وكذلك كتاب برية ميردين للكاتب كوني رش واثنى على جهود الكاتب علي شمدين في تعريف منطقة آشيتا عبر هذا الكتاب .