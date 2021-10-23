نشاط فني ثقافي في هه ولير

تحت شعار" سنعود يوما ما نشعل الشموع في سري كانييه" تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية للفنانين نشتمان كيكي ومهدي الحسين(وندا) في قاعة الشهيد عدي نعسان قادر بمقر حزب اليكيتي الكردستاني بالعاصمة هولير وذلك في يوم الجمعة 22-10-20121 و يستمر ليوم واحد بعرض مجموعة من الصور واللوحات من وحي أوجاع الهجرة القسرية من سري كانييه وعدد من صور رموز الكُــرد السياسية والفنية والفكرية..

كما تم تكريم الفنان القدير محمود عزيز شاكر مشكوراً من قبل العميد هالگورد والسيد احمد هينكي (( مسؤول العلاقات الخارجية للمركز الثقافي البارزاني هانوڤر ، المانيا))

بالاضافة الى توقيع ديوان شعر للشاعر لاوكي حاجي وتعتبر الاطول حيث تتألف من 19999 بيت موزون في التاريخ الكُردي

وقد شاركت مؤسسة سما في الحضور وقدمت هدية نسخة من ديوان جرح الحياة''"Birîna Jiyanê

موقعه من الكاتب لاوكي حاجي الى مدير مؤسسة سما السيد عارف رمضان

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